Maioria dos alunos voltou a repetir exame de Física e Química A

Mais de metade dos alunos que realizaram o exame de Física e Química A em Junho repetiram-no nesta quarta-feira, dia em que se iniciou a 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário.

Compareceram na prova 22.906 alunos. Em Junho o exame foi feito por 42.402. Com 9,9 de média (numa escala de 0 a 20), Física e Química A foi a segunda prova com piores resultados na 1.ª fase e aquela onde se registou mais chumbos entre os alunos internos (14%) que são aqueles que frequentam as aulas o ano inteiro. Entre os autopropostos, onde figuram os estudantes que anulam as matrículas, a percentagem de chumbos foi de 64%.

A 2.ª fase dos exames nacionais é destinada aos alunos que chumbaram na primeira edição, em Junho, e também aos que querem melhorar a nota obtida. Para além de Física e Química A, nesta quarta-feira realizaram-se mais sete exames do 11.º ano de escolaridade.

Na prova de Economia compareceram 3547 alunos, a de Inglês foi feita por 1468 e a de História e Cultura das Artes, que foi o exame com pior nota na 1.ª fase, por 1246. Os outros exames foram de Línguas e a sua frequência oscilou entre 311 alunos a Espanhol e 11 a Latim A.

Para esta quinta-feira estão marcados os exames de Português do 12.º ano e de Filosofia do 11.º. Na 1.ª fase dos exames, a prova de Português ficou marcada por uma alegada fuga de informação sobre o seu conteúdo, que continua a ser investigada pela Inspecção-Geral da Educação em Ciência e pelo Ministério Público, sem que até agora tenham sido tornados públicos quaisquer resultados.

O exame de Português desta quinta-feira também será realizado pelos alunos da região Centro que foram impedidos de o fazer na 1.ª fase devido aos incêndios de há um mês. Ao contrário dos outros, estes alunos poderão utilizar as notas desta temporada para se candidatarem à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que decorre até 8 de Agosto. As notas dos exames do secundário serão conhecidas a 4 de Agosto.

