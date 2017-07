BE remete as suas conclusões do inquérito à CGD ao Ministério Público

O Bloco de Esquerda vai enviar as suas próprias conclusões da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para o Ministério Público, depois de o relatório final ter sido chumbado por ausência de dois deputados do PS. <_u13a_p>

O deputado Moisés Ferreira, que faz parte da comissão de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, lamentou o que aconteceu na reunião desta terça-feira, mas referiu que as votações dos relatórios finais neste tipo de comissões “têm sido sempre assim”. Ou seja, uma votação nominal, e não por bancada. “Ontem, o que devia ter acontecido era estarem todos os deputados na sala para votarem o relatório. Isso não aconteceu. Cada grupo assaca as suas responsabilidades”, afirmou aos jornalistas esta manhã no Parlamento. <_u13a_p>

Como considera que houve trabalho feito durante 12 meses, o deputado irá fazer uma compilação das suas conclusões e enviá-las para o Ministério Público, além de anexar o acervo do trabalho desenvolvido. “No entender do Bloco de Esquerda, é claro que existiram no passado episódios que prejudicaram a Caixa. Houve erros de gestão que devem ser investigados”, afirmou.<_u13a_p>

Os relatórios finais das comissões de inquérito são enviados para o Ministério Público, mas o desta comissão – elaborado pelo socialista Carlos Pereira - foi chumbado por falta de dois deputados da bancada do PS e depois de o PSD ter chamado a atenção que a votação é nominal, e não por bancada. Houve um empate entre sete deputados do PSD e CDS e outros sete do PS, PCP e BE, o que determinou o chumbo.

O Ministério Público tem um inquérito em curso sobre a gestão da CGD.

