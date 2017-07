Encontrado morto o ex-presidente da Caja Madrid

O antigo presidente da Caja Madrid foi encontrado morto esta quarta-feira. De acordo com as autoridades espanholas, Miguel Blesa foi encontrado sem vida, com um ferimento de bala no peito, aparentemente auto-infligido, numa herdade em Córboda, Andaluzia, onde praticava caça com amigos, escreve o El País.

As autoridades espanholas precisam que Miguel Blesa estava a tomar o pequeno-almoço com os amigos na propriedade de Puerto del Toro, na Sociedad Rozuelas del Valle, quando se levantou para ir ao carro. Foi então que se terá ouvido o disparo na garagem.

O alerta foi dado pelas 8h da manhã locais (9h em Lisboa). Foi entretanto aberta uma investigação.

O banqueiro espanhol tinha sido condenado em Março a seis anos de prisão no âmbito de um processo de fraude fiscal, mas encontrava-se em liberdade. Também o antigo director-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Rato, fora condenado a quatro anos e meio de prisão no mesmo caso.

O antigo banqueiro foi presidente da Caja Madrid entre 1996 e 2009. Faria 70 anos em Agosto.

