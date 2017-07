Um Pritzker japonês na Escola de Verão de arquitectura do Porto

Ryue Nishizawa (Tóquio, 1966), prémio Pritzker em 2010 lado a lado com Kazuyo Sejima, com quem fundou o atelier SANAA, abre esta quinta-feira, com uma conferência no Teatro Rivoli, às 19h, a quinta edição da Porto Academy, iniciativa conjunta da Casa da Arquitectura, em Matosinhos, e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

PUB

O arquitecto japonês – que com Sejima projectou o gorado pólo Serralves XXI para Matosinhos – é um dos dois convidados a fazer intervenções abertas ao público, numa iniciativa que está essencialmente virada para os 250 arquitectos e estudantes de arquitectura de 45 nacionalidades que se inscreveram para vir conhecer mais de perto a Escola do Porto.

O segundo conferencista é o chileno Smiljan Radic (Santiago do Chile, 1965), cuja carreira, mais do que o trabalho de projecto, se tem desenvolvido “atravessando fronteiras e evitando a catalogação num campo específico da arquitectura”, nota a organização. Radic vai fazer uma conferência no dia 26, também às 19h, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

PUB

Entre estas duas datas, a Porto Academy porá os seus participantes em contacto com outras figuras do mundo da arquitectura, como Aristides Antonas (Grécia), Floris de Bruynm (Bélgica), Gabrielle Hächler & Andreas Fuhrimann e Oliver Lütjens & Thomas Padmanabhan (Suíça), Guillermo López, Irene Pérez e Jaume Mayol (Espanha), Job Floris (Holanda), Johan Celsing (Suécia), Louis Leger (França), Tom de Paor (Irlanda), Márcio Kogan (Brasil) e Pedro Bandeira. Este arquitecto português vai acolher no seu estúdio, até 11 de Agosto, o prolongamento de um laboratório de autoconstrução, Lugar de partilha, integrado no programa da Casa da Arquitectura, Please Share! A coordenação deste laboratório estará a cargo dos arquitectos Roberto Cremascoli, Nicolò Galeazzi e Ivo Poças Martins, e o objectivo é a construção de uma infra-estrutura de serviço comunitário no Bairro das Campinas, na freguesia de Ramalde.

O programa da semana da Porto Academy inclui, além das palestras já referidas, a realização de workshops e de visitas a obras de Álvaro Siza em Matosinhos.

PUB

PUB