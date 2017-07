Agarre a varinha mágica. Em Outubro, voltamos a espreitar Hogwarts

Os fãs do mais famoso dos jovens feiticeiros terão, dentro de poucos meses, mais dois livros para juntar às obras que vêm sendo publicadas há 20 anos. Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition e Harry Potter, A Journey Through a History of Magic (numa tradução, respectivamente, Harry Potter: A História da Magia, O Livro da Exposição e Harry Potter: Uma Viagem pela História da Magia) serão publicadas em Outubro. A novidade está no relatório de contas trimestral da Bloomsbury, editora dos livros escritos por J.K. Rowling no Reino Unido.

As duas novas obras, para muggles (claro), exploram o mundo mágico mas não são um seguimento da saga sobre o feiticeiro da cicatriz em forma de relâmpago. Entre poções e outros estudos, nasce Harry Potter: A History of Magic, The Book of the Exhibition, um livro que irá aprofundar alguns temas das aulas lecionadas na escola de feitiçaria mais cobiçada: Hogwarts. E Harry Potter, A Journey Through a History of Magic será um manual sobre feitiços, criaturas mágicas e feiticeiros.

Diz-se que J.K. Rowling terá escrito o primeiro rascunho das histórias de Harry Potter num guardanapo. Sete anos depois, a 26 de Junho de 1997, era publicado Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da saga sobre o feiticeiro mais famoso do nosso tempo. Passadas duas décadas, são publicadas duas novas edições e não foi uma coruja que trouxe a notícia, a informação foi adianta pelo Business Insider.

A saga de J.K. Rowling foi um sucesso quase imediato, logo após o lançamento do primeiro livro, tendo a colecção Harry Potter vendido mais de 400 milhões de exemplares em todo o mundo e sido traduzida em 69 línguas.

