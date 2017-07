Morreu Martin Landau, o único Béla Lugosi a ganhar um Óscar

Martin Landau morreu neste sábado, aos 89 anos, informou o seu agente, Dick Guttman. O actor norte-americano, que venceu um Óscar para Melhor Actor Secundário em 1995 por Ed Wood, esteve brevemente hospitalizado no UCLA Medical Center, mas “complicações inesperadas” no seu estado de saúde acabaram por ser-lhe fatais.

PUB

A longa carreira de Martin Landau, que nasceu a 20 de Junho de 1928 em Nova Iorque, arrancou na década de 1950. Começou pela televisão, onde viria a tornar-se uma estrela como o mestre do disfarce na série Missão Impossível, e só depois chegou ao cinema. Trabalhou com realizadores como Joseph L. Mankiewicz, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola ou Woody Allen, e ainda se mantinha no activo (tem filmes por estrear).

A Academia distinguiu-o com uma estatueta dourada pelo desempenho em Ed Wood, de Tim Burton, no qual interpreta o actor húngaro Béla Lugosi – famoso ele próprio pelo Drácula de 1931, mas sempre longe do reconhecimento formal que Hollywod reserva aos seus favoritos.

PUB

PUB

PUB