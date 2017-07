Morreu George Romero, o cineasta do apocalipse zombie

George Romero morreu neste domingo, aos 77 anos, vítima de cancro do pulmão. A morte do realizador americano-canadiano, que trouxe os zombies para a cultura de massas, foi confirmada ao Los Angeles Times pela família. Os seus últimos momentos, revelou o produtor Peter Grunwald numa nota ao mesmo jornal, foram passados com a mulher e uma filha, ao som da banda sonora de O Homem Tranquilo (1953), de John Ford, um dos predilectos de Romero.

PUB

Considerado uma referência nos filmes de terror e pioneiro no que é agora um subgénero, os zombies, George Romero estreou-se com nada menos do que A Noite dos Mortos-Vivos, em 1968. Um sucesso de bilheteira, dentro e fora dos EUA, feito com orçamento muito reduzido. O filme mostra o sufoco vivido por um grupo de pessoas cercado por mortos-vivos na casa de uma quinta na Pensilvânia rural, e a luta que cada um trava pela sobrevivência.

É um clássico, um título de culto que consta da lista de filmes protegidos pela Biblioteca do Congresso dos EUA – é “cultural, histórica e esteticamente significante” e merece, por isso, ser preservado. Mas essa foi uma decisão do final do século. Na estreia, gerou polémica entre espectadores e arcou com a reprovação dos críticos: “lixo”, “experiência horrível”. A Variety, cujo crítico se mostrava preocupado com a “saúde moral” do público, falava em “orgia de sadismo”.

PUB

Romero deu continuidade à ideia numa série a que deu o nome “Dead” e que inclui cinco outros filmes, produzidos aos longo das décadas seguintes: Zombie: A Maldição dos Mortos-Vivos (1978), O Dia dos Mortos (1985), Terra dos Mortos (2005), Diário dos Mortos (2007) e A Ilha dos Mortos (2009). Os três primeiros dos seis filmes já tiveram direito a remakes. John Russo, co-autor de A Noite dos Mortos-Vivos, lançou a sua própria série de filmes – “Living Dead” – após um desentendimento criativo com Romero sobre o rumo a dar aos filmes.

Romero, Russo e Russell Streiner trabalhavam juntos em publicidade, quando decidiram apostar na sua própria produtora – a The Latent Image. Foi através dela que amealharam os 114 mil dólares para a produção de A Noite dos Mortos-Vivos, uma maquia que se transformou em 30 milhões dólares só nas bilheteiras do ano de estreia. Há cameos dos três no filme.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Realizador, produtor, argumentista, actor, director de fotografia, montador: George Romero desempenhou diversos papéis no cinema, apesar de não deixar uma obra tão vasta quanto poderia esperar-se de uma carreira com mais de meio século. Atracção Diabólica (1988) e A Face Oculta (1993) valeram-lhe a maior parte dos poucos prémios que arrecadou, tendo entre feito uma breve participação, como actor, em O Silêncio dos Inocentes (1991).

Não filmava há quase uma década. Em 2013, houve notícia de um convite para dirigir alguns episódios de The Walking Dead, mas terá recusado. Trabalhar em televisão não seria uma novidade: entre outros projectos, realizou o documentário O.J. Simpson: Juice on the Loose (quando a antiga estrela de futebol americano ainda se destacava pela carreira desportiva). No entanto, os zombies dos nossos dias não o entusiasmavam. Pelo contrário. Via neles uma “telenovela” com zombies, personagens que ele usava para a sátira e o comentário político.

George Romero nasceu no Bronx, em Nova Iorque, a 4 de Fevereiro de 1940. Tinha ascendência cubana do pai (de família espanhola) e lituana da mãe. Estudou na Universidade Carnegie Mellon. Casou três vezes e teve três filhos – dois do segundo casamento e um do terceiro. Este último, George Cameron Romero também é realizador e está a trabalhar numa prequela de A Noite dos Mortos-Vivos, sob o título Origins.

PUB

PUB