Passos diz que atitude de Costa face à Altice é "quase terceiro-mundista"

Criticar em público uma empresa como a Altice pode ser "uma espécie de bullying" ou pode ser uma coisa "quase terceiro-mundista". E a atitude do primeiro-ministro, António Costa, face à multinacional que chegou a acordo para comprar a Media Capital, dona da TVI, dá "uma péssima imagem". Quem o diz é Pedro Passos Coelho, presidente do PSD, o partido com mais assentos nas bancadas da oposição.

"Temos regras, leis e reguladores a quem cabe zelar pelo cumprimento dessas leis, não é ao Governo directamente nem ao primeiro-ministro que compete estar a fazer publicamente uma espécie de bullying sobre determinadas empresas, nomeadamente essa", afirma Passos Coelho, respondendo a uma pergunta sobre a Altice, que chegou a acordo com o grupo espanhol Prisa para a compra da Media Capital por 440 milhões de euros.

Não foi a primeira vez que o principal rival do socialista António Costa abordou o assunto. Já antes tinha criticado o actual primeiro-ministro por "admoestar" a Altice em pleno parlamento, durante o debate do estado da Nação.

Na quarta-feira, durante o debate, o primeiro-ministro manifestou-se apreensivo com o futuro da PT, agora propriedade da multinacional Altice, dizendo temer pelo futuro de postos de trabalho e apontando a uma das operadoras "falhas graves" no incêndio de Pedrógão Grande. "Receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela 'privatização' possa dar origem a um novo caso Cimpor, com um novo desmembramento que ponha não só em causa os postos de trabalho, como o futuro da empresa", declarou o primeiro-ministro.

Passos entende que Costa não pode falar apenas com base em suspeitas ou receios. "Se o governo está preocupado, tem muita gente, ministros, secretários de estado, directores-gerais, que podem falar com a administração dessa empresa e saber o que se passa", salientou o líder social-democrata.

"Eu não aceito que um Governo queira estar a discriminar negativamente empresas apenas porque há o receio de que alguma coisa possa não estar a ser cumprida. Se é assim, o Governo tem de dizer o que é e tem de assegurar o cumprimento das regras", afirmou.

O acordo Altice/Prisa ainda terá de ser aprovado por reguladores em Portugal e Espanha, bem como pelos accionistas da Prisa. E há obstáculos que podem condicionar esse acordo.

