Reino Unido admite pela primeira vez pagar factura do "Brexit"

O Reino Unido admitiu publicamente pela primeira vez que tem uma factura para pagar relativamente ao “Brexit”, depois de o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, ter dito aos líderes europeus que “podem esperar sentados” se esperam “extorquir” dinheiro aos britânicos durante o processo de saída da União Europeia.

Num comunicado dirigido ao Parlamento britânico, sobre o "acordo financeiro", divulgado por Joyce Anelay, secretária de Estado para o “Brexit”, o Governo reconhece que “o Reino Unido tem obrigações com a União Europeia”, cita o Financial Times (FT).

As estimativas da Comissão Europeia apontam para uma conta de cem mil milhões de euros a ser paga por Londres, relativa a contribuições pendentes para o orçamento europeu.

No comunicado, Anelay diz que “o Governo tem sido claro que vai trabalhar com a União Europeia para determinar um acordo justo para os direitos e deveres do Reino Unido como Estado-membro de partida, de acordo com a lei e espírito da nossa contínua parceria”.

