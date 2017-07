Jovem detido em Londres depois de cinco ataques com ácido em 90 minutos

Um jovem de 16 anos foi detido pela polícia britânia sob suspeita de ser o autor de cinco ataques com ácido, em Londres, no Reino Unido. De acordo com o diário The Guardian, os cinco ataques ocorreram na noite da passada quinta-feira, num periódo temporal de 90 minutos. De acordo com a polícia londrina, haverá ainda outro suspeito.

Citada pela agência Reuters, a Polícia Metropolitana afirmou que uma das vítimas ficou com sequelas para o resto da vida. As cinco vítimas foram atacadas com uma substância corrosiva no rosto e foram transportadas para o hospital, onde receberam assistência. De acordo com um oficial da polícia britânica, o adolescente "foi detido por suspeitas de ofensas corporais graves e assalto".

O primeiro ataque ocorreu por volta das 21h25 no bairro londrino de Hackney Road. Os restantes aconteceram nas zonas de Stoke Newington e Islington, no nordeste de Londres. A polícia londrina acredita que os cinco ataques estarão relacionados.

A comissária da Polícia Metropolitana, Cressida Dick, declarou numa entrevista à emissora de rádio LBC, citada pela BBC, que estes ataques são “completamente bárbaros”.

Uma das vítimas seguia na mota quando foi abordada por dois homens. De acordo com a polícia, os suspeitos atiraram uma substância ácida à cara da vítima furtando, em seguida, a mota em que seguia.

Diane Abbott, uma política britânica do Partido Trabalhista (liderado por Jeremy Corbyn) partilhou na rede social Twitter o seu desagrado com o incidente. “Mais ataques com ácido. Porque é que querem marcar alguém para o resto da sua vida”, pergunta.

More terrible acid attacks. Why would you scar someone for life just to steal a moped? https://t.co/7I180NGPNk — Diane Abbott (@HackneyAbbott) 14 de julho de 2017

Stephen Timms, outro deputado trabalhista, representante do distrito de East Ham, declarou que os regulamentos em torno do ácido devem ser discutidos "muito rapidamente". "Transportar ácido deveria ser considerado um crime, do mesmo modo que transportar uma faca", declarou no programa de rádio Today, da BBC Radio 4, citado pelo Independent.

Os ataques com substâncias corrosivas em Londres tem vindo a aumentar nos últimos anos. Segundo um relatório da Polícia Metropolitana, em 2014 o número de ataques com estas substâncias foi de 166, aumentando para 261 em 2015. De acordo com o mesmo relatório, divulgado em Março deste ano, em 2016 foram reportados 454 ataques com ácido.

