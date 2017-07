Dois turistas mortos em ataque em estância balnear no Egipto

Dois turistas alemães foram apunhalados por um homem num resort em Hurghada, um destino popular no Mar Vermelho, no Egipto. Foi detido um suspeito que está agora a ser interrogado pela polícia, revelou o Ministério do Interior.

Foram feridas mais quatro pessoas. O autor do ataque terá conseguido entrar no hotel através da praia, diz a BBC.

Inicialmente foi indicado que a nacionalidade dos turistas mortos era ucraniana, mas o responsável militar pela região do Mar Vermelho, o major-general Mohamed El-Hamzawi, corrigiu a informação em declarações à Reuters.

Em Janeiro do ano passado, três turistas também já tinham sido mortos no mesmo resort, num ataque levado a cabo por membros do Daesh.

As forças de segurança egípcias têm tentado conter as acções do Daesh que está baseado na Península do Sinai. Foi este grupo que esteve por trás do derrube de um avião comercial russo, em Outubro de 2015, em que morreram 224 pessoas.

