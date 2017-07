Altice do outro lado do espelho

Depois de dois anos de agitação nos grandes grupos de comunicação social, as casas começam a ser arrumadas. A Prisa, desesperada por liquidez, livra-se do negócio português que até dava lucro; e a Altice segue a sua tendência de aliar telecons a conteúdos, os dois braços do grupo detido por Patrick Drahi. A agitação não vai ficar por aqui, como os próximos meses certamente mostrarão.

A Altice quer da TVI aquilo que as telecons querem dos meios de comunicação: conteúdo exclusivo para diferenciar a sua oferta e um caminho para crescimento rápido. A sua actuação na Media Capital vai depender de qual será a expectativa mais forte: se optar por maximizar retorno, vai apostar em despedir em massa; se optar por promover o aumento da oferta digital, vai despedir menos mas enfrentar maiores problemas com os reguladores.

Este negócio não deverá levantar problemas de regulação. Mas o que aí vem, e a estratégia que a Altice pretenderá adoptar, já devem obrigar a maior atenção. Vai a Altice tentar fechar os seus conteúdos de cabo ao operador Meo? Vai a Altice comprar conteúdos, como fez em França com os direitos desportivos, para os fechar nas suas plataformas? O negócio dos conteúdos é cada vez mais competitivo, as margens são muito apertadas e o mercado está cada vez mais disperso. Só se vai lá com afinamento estratégico e agressividade comercial.

Por definição, tudo o que limite as escolhas do consumidor é mau em termos de mercado — independentemente de engordar accionistas. Tudo o que feche acessos a informação é mau em termos democráticos — independentemente do aumento da oferta. Será preciso ter um regulador activo e atento, que proteja o consumidor e não algum formalismo menos eficiente. Aparentemente — sublinhe-se o aparentemente — a Altice não conta com a simpatia deste poder. Será mais uma razão para evitar cruzar as linhas cinzentas onde esta multinacional com sede holandesa gosta de fazer os seus negócios.

Nota: É fácil reduzir Américo Amorim ao epíteto de detentor da maior fortuna portuguesa. É mais difícil explicar como conseguiu chegar onde chegou, como conseguiu manter a força do conglomerado e passar o testemunho conservando a coerência estratégica. Américo Amorim, tal como o grupo que fundou e tem o seu nome, foram e são muito úteis a Portugal e aos portugueses. Merece admiração e muito respeito.

