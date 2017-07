Exames nacionais: Física volta a ser a pior classificada, mas Português e Matemática sobem

O alerta já tinha sido lançado por professores do ensino secundário e confirmou-se nesta quinta-feira: a média do exame de Física e Química A do 11.º ano desceu de 11,1 para 9,9, numa escala de 0 a 20 valores. Esta disciplina volta assim a ser a pior classificada nos exames nacionais, que este ano se destacam também por uma subida das médias a Português e Matemática A do 12.º ano.

A média do exame de Português, que ficou marcado por uma alegada fuga de informação sobre os conteúdos, subiu de 10,8 para 11,1, apesar do texto principal proposto para interpretação ser um poema, no caso de Alberto Caieiro. E a média de Matemática A subiu de 11,2 para 11,5, não se confirmando assim neste caso o prognóstico da associação de professores da disciplina que apontou para uma provável descida de resultados.

Segundo disse então o dirigente da APM, Jaime Carvalho e Silva, o exame foi “um pouco mais difícil” do que o realizado no ano passado e tinha uma questão que podia ter sido particularmente problemática para os alunos que o fizeram: a questão 6 do último grupo, que era “totalmente abstracta”. Já a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) considerou na altura que “o nível de complexidade global do exame foi inferior" ao de 2015/2016.

Feitas as contas, com a nova subida a Matemática os alunos atingiram este ano uma das suas melhores médias de sempre, mas mesmo assim bem longe dos 14 valores registados em 2008, durante a tutela de Maria de Lurdes Rodrigues, na sequência de uma prova que foi classificada como “escandalosamente fácil” pela SPM.

