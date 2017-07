Morreu o dissidente chinês Liu Xiaobo

O mais conhecido preso político da China estava internado desde Junho, quando lhe foi diagnosticado um cancro de fígado em fase terminal. Liu Xiaobo e a sua família tinham pedido para que fosse tratado no estrangeiro, o que Pequim recusou. O Nobel da Paz de 2010 morreu esta quinta-feira na sua cama de hospital, num quarto cercado por agentes da polícia paramilitar.

"Mesmo enquanto a doença de Liu Xiaobo piorava, o Governo chinês continuou a isolá-lo a ele e à sua família, negando-lhe a liberdade da escolha do seu tratamento médico", lamenta num comunicado Sophie Richardson, directora da ONG Human Rights Watch na China. "A arrogância, crueldade e insensibilidade do Governo chinês são chocantes - mas a luta de Liu por uma China democrática e respeitadora dos direitos humanos vai sobreviver."

O Comité do Nobel da Paz também já reagiu, considerando que "o Governo chinês carrega uma pesada responsabilidade pela morte prematura" do laureado. "Consideramos muito perturbador que Liu Xiaobo não tenha sido transferido para um hospital onde pudesse ter recebido o tratamento médico adqueado antes de estar em estado terminal", continua a declaração assinada pelo líder do comité, Berit Reiss-Andersen.

A China, que considerou a atribuição do Nobel a Liu "uma obscenidade", sempre o tratou como um "criminoso comum" - para o regime comunista não existem "presos políticos". Durante a cerimónia do Nobel, quando o comité norueguês optou por deixar uma cadeira vazia no palco, ao saber que nenhum familiar seria autorizado a deixar a China para receber o prémio em seu nome, os ecrãs das televisões dos chineses ficaram negros.

A Human Rights Watch recorda que a última vez que um Nobel da Paz morreu sob detenção de um Estado aconteceu em 1938, quando o pacifista Carl von Ossietzki morreu de tuberculose vigiado num hospital na Alemanha nazi.

Detido em Dezembro de 2008, Liu foi acusado de “incitar à subversão do poder do Estado” por ser co-autor e um dos principais signatários de um manifesto que ainda nem tinha sido publicado. Chamava-se Carta 08 e ali se pedia “uma nova Constituição”, “separação de poderes”, uma “democracia parlamentar”, “justiça independente” ou “eleições dos responsáveis públicos”.

Foi condenado a onze anos de prisão no dia de Natal de 2009 – data escolhida por coincidir com as férias de muitos chineses e assim a decisão poder passar mais desapercebida. Depois do Nobel, a sua mulher, a poeta e fotógrafa Liu Xia, passou a estar em prisão domiciliária (nunca assumida) e, segundo os amigos, vive há anos numa depressão profunda.

As poucas imagens que foram chegando do Hospital de Shenyang, na província de Liaoning (Nordeste da China, acima de Pequim), mostravam o dissidente deitado na cama e a sua mulher. Num vídeo divulgado pelo Governo no início desta semana, quando médicos estrangeiros foram autorizados a consultá-lo, vê-se a magra e apática Liu, de costas, rodeada por médicos e enfermeiras.

Lamentando a perda de "um campeão dos direitos humanos", o comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, apelou às autoridades chinesas para que deixem Liu Xia sair do país.

O secretário-geral da Amnistia Internacional defende precisamente que é preciso agora concentrar esforços para garantir que a mulher de Liu deixa de ser perseguida. Liu Xiaobo, lembra Salil Shetty, lutou de forma incansável pelos direitos humanos "face à oposição mais implacável e, por vezes, brutal, do governo" do seu país. "Tentaram sucessivamente silenciá-lo e falharam de todas as vezes".

Ex-professor de Literatura na Universidade de Pequim, Liu Xiaobo, escreveu sobre a socieadade e a cultura do seu país, sempre focado na democracia e nos direitos humanos. Quando começaram os protestos de 1989 abandonou os Estados Unidos, onde se encontrava, para se juntar aos estudantes na Praça de Tiananmen. Ali terá tentado evitar o confronto com os militares, convencendo os jovens a recuar. Ainda assim, pasou 21 meses na prisão, acusado de apoiar os estudantes. Tinha 33 anos.

Voltaria a ser preso, desta vez num campo de trabalho, entre 1996 e 1999, por criticar a polícia chinesa em relação ao Tibete.

Encarcerado agora na prisão de Liaoning, onde cumpriu quase oito dos onze anos a que foi condenado, poderia ter sido libertado quando lhe ofereceram o exílio em troca de uma confissão, depois do Nobel da Paz. Segundo o seu advogado, sempre deixou claro que só aceitaria uma libertação incondicional.

