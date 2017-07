Marinha do Sri Lanka salva elefante das águas do Índico

Um elefante foi resgatado das águas do Índico, pela marinha do Sri Lanka, perto da cidade de Kokkilai, a 16 quilómetros da costa nordeste, virada para a Baía de Bengala. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o elefante foi apanhado numa forte corrente acabando por ser arrastado para alto mar.

PUB

O elefante foi avistado por um barco-patrulha, acabando por ser resgatado por elementos da marinha e do Departamento de Vida Selvagem. De acordo com a AFP, o incidente ocorreu na terça-feira e o salvamento durou 12 horas.

PUB

Um investigador do grupo ambiental A Rocha, Avinash Krishnan, declarou que o facto de o animal ter sido encontrado longe da costa era menos espantoso do que parecia. “Eles são ótimos nadadores”, salientou o mesmo responsánvel àquele diário londrino, sublinhando que habitual ver elefantes a nadar até 15 quilómetros da costa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, Avinash destacou que, neste caso, era necessária uma intervenção humana, porque “eles [os elefantes] não conseguem nadar durante um longo período de tempo” porque “queimam muita energia”.

Ao The Guardian, Avinash Krishnan declarou que é habitual os elefantes atravessarem pequenas distâncias dentro de água, dando o exemplo do que acontece nas ilhas Andamão, onde estes mamíferos são vistos a nadar no oceano.

PUB

PUB