PSD apela à esquerda e a Ferro para não encerrarem inquérito à CGD

O vice-presidente da bancada do PSD, Hugo Soares, apelou ao PS, PCP e BE mas também ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para que a comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos não seja encerrada sem ter acesso à documentação pedida.

“O Parlamento não pode brincar com o seu mandato”, afirmou aos jornalistas Hugo Soares que é coordenador do PSD naquela comissão de inquérito. Depois de referir as notícias sobre as suspeitas de concessão de “créditos de favor” e de “maquilhagem de contas” entre 2007 e 2011, o deputado defendeu que a comissão “não pode encerrar sem ter acesso a documentação”, uma questão que tem estado na esfera dos tribunais. O vice-presidente da bancada do PSD faz, por isso, um apelo “veemente e firme ao PS, PCP e BE para assumirem as suas responsabilidades do mandato para que levem até ao fim” a comissão parlamentar e para que o Presidente da Assembleia da República “utilize o seu magistério de influência” para esse efeito.

O deputado lembrou as notícias sobre as suspeitas do Ministério Público sobre a prática de ilícitos no banco público. “Aquilo que se começa a saber pelos jornais é que a comissão parlamentar de inquérito devia estar a investigar”, afirmou o deputado no Parlamento, lembrando que os vários tribunais “foram dando razão” à Assembleia da República no sentido de ter acesso à documentação pedida e que a comissão deve ser suspensa até ter acesso aos documentos pedidos.

