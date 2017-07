Hugo Lobo é o novo autarca da Ajuda, em Lisboa, depois de renúncia de José António Videira

José António Videira, eleito presidente da Junta de Freguesia da Ajuda pelo PS, em Lisboa, renunciou ao cargo no passado dia 3 de Julho. O autarca foi substituído pelo socialista Hugo Lobo, que já fazia parte do executivo da junta lisboeta e assumiu funções no mesmo dia.

A renúncia foi tornada pública esta terça-feira na Assembleia Municipal de Lisboa. Na sequência da tomada de posse como presidente da junta, Hugo Lobo renunciou ao cargo de deputado municipal eleito para assumir o cargo que lhe é inerente, por ser autarca, nesta assembleia.

Hugo Lobo, de 42 anos, é licenciado em Economia e Técnico Superior no Ministério da Agricultura e do Mar, de acordo com a informação disponível no site da Assembleia Municipal. Como deputado municipal, coordenou a comissão de finanças, património e recursos humanos e integrou a comissão de descentralização e obras municipais. É também membro do secretariado do PS Lisboa.

