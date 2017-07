Câmara do Porto adia para depois de Setembro início das obras no Bolhão

A Câmara do Porto anunciou nesta segunda-feira que "não é previsível" que as obras de restauro do Mercado do Bolhão comecem em Setembro, como anunciado, porque as "sucessivas reclamações entre concorrentes" à empreitada "prolongaram os prazos legais do procedimento".

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia portuense explica que, "com as novas datas, não é previsível que as obras se iniciem em Setembro, conforme chegou a ser admitido pelo Gabinete do Mercado do Bolhão, calculando-se que o concurso possa sofrer um atraso final de aproximadamente três meses".

A autarquia liderada por Rui Moreira informa que a primeira candidatura a fundos comunitários do Portugal 2020 para o restauro e modernização do Mercado do Bolhão "já foi aprovada e o concurso público para a empreitada principal já tem oito concorrentes seleccionados" e que o valor da comparticipação aprovada nesta fase, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Porto, é de 1.566.263,27 euros.

A câmara portuense adianta que a empreitada "suscitou o interesse de 41 operadores económicos e registou a apresentação de 12 candidaturas, algumas das quais em agrupamento", segundo indica a empresa municipal GOP - Gestão e Obras Públicas no relatório do procedimento.

Desta primeira fase foram seleccionadas para uma segunda ronda, "que tem por objecto a execução da empreitada de restauro e modernização do Bolhão, com um preço-base de 25 milhões de euros e um prazo de execução de 720 dias", oito empresas, entre 12 concorrentes.

As oito empresas selecionadas são: Domingos da Silva Teixeira, S.A. e Cari Construtores, S.A.; Casais - Engenharia e Construção, S.A.; Ferrovial Agroman, S.A.; Conduril -Engenharia, S.A. e MRG - Construction S.A.; Alexandre Barbosa Borges, S.A., Nicolau de Macedo, S.A. e Bragalux - Montagens Eléctricas, S.A.; Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.; Alberto Couto Alves, S.A. e Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A.; HCT - Construções, S.A. e Ferreira - Construção, S.A.

A autarquia salienta que está em curso a empreitada do Mercado Temporário do Bolhão, que ficará concluída já no próximo mês de Agosto e que esta estrutura temporária fica no Centro Comercial La Vie, perto do mercado original.

