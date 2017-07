Dois cineastas para celebrar um arquitecto, Frank Lloyd Wright

Há 150 anos, no dia 8 de Junho, nascia em Richland Center, no Wisconsin, Frank Lloyd Wright, um dos arquitectos mais célebres do século XX. No seu tempo era certamente o mais popular e respeitado, estatuto atestado pela forma como a sua obra teve repercussões bem para além do estreito domínio da arquitectura. A homenagem que lhe presta no Porto a Medeia Filmes é disso testemunho. Para recordar Frank Lloyd Wright, dois filmes. Dia 11 de Julho, no Teatro Municipal Rivoli, serão exibidos Intriga Internacional e Vontade Indómita.

PUB

O primeiro, um dos maiores clássicos de Alfred Hitchcock, tem Cary Grant como protagonista e algumas das cenas mais memoráveis do cinema clássico criado nos Estados Unidos – o avião que persegue Grant pelos campos é uma delas. O final decorre numa casa que Hichcock ordenou que se assemelhasse a uma criada por Frank Lloyd Wright. Estreado em 1959, ano da morte do arquitecto, será exibido às 18h30 e apresentado pelo arquitecto João Paulo Rapagão.

Às 22h, depois da introdução a cargo do arquitecto Luís Urbano, será tempo de reencontrar Vontade Indómita, estreado em 1949 e considerado por muitos a obra-prima de King Vidor. Gary Cooper e Patricia Neal são os protagonistas da adaptação do romance homónimo de Ayn Rand. Howard Roark, a personagem interpretada por Cooper, foi parcialmente inspirada em Frank Lloyd Wright e os traços da sua arquitectura, que Vidor estudou atentamente, surgem como componente indispensável de toda a envolvência cenográfica do filme.

PUB

Os bilhetes para as sessões custam três euros.

PUB

PUB