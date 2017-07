Ivanka Trump ocupou o lugar do pai à mesa dos líderes mundiais

Enquanto se espera pelo resultado das difíceis negociações sobre o comunicado final da cimeira do G20 e a agenda se consome em encontros bilaterais, Ivanka Trump, a filha mais velha do Presidente norte-americano, criou um pequeno sobressalto mediático quando ocupou o lugar deixado vago pelo pai à mesa dos líderes mundiais.

Uma fotografia captada por uma representante da delegação russa mostra Ivanka sentada ao lado do Presidente chinês, Xi Jinping, e da primeira-ministra britânica, Theresa May, sendo ainda visíveis na imagem o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e a anfitrião da cimeira, a chanceler alemã, Angela Merkel.

And replaces Pres Trump at the #G20 table as he leaves for bilateral meetings pic.twitter.com/Hf1zfGQeIP — Svetlana Lukash (@LanaLukash) July 8, 2017

O jornal britânico The Independent, que tentou sem sucesso obter explicações da delegação americana, adianta que Donald Trump se terá ausentado para um encontro bilateral numa altura em que a sessão plenária discutia questões relacionadas com África, saúde e migrações. Segundo os presentes, Ivanka Trump limitou-se a assistir à sessão, mas o jornal Guardian sublinha o inédito da situação, tanto mais que ela própria afirmou no mês passado, numa entrevista à televisão Fox, que apesar de ser oficialmente conselheira do Presidente tenta “manter-se afastada da política”.

A “primeira filha” – que com o marido, Jared Kushner, tem ocupado lugares de destaque na visita de Trump à Europa – participou também esta manhã no lançamento de uma iniciativa do Banco Mundial a favor do empreendedorismo feminino em países pobres. No evento, realizado à margem da cimeira, o Presidente norte-americano aproveitou para a elogiar, acrescentando: “Se ela não fosse minha filha, as coisas seriam bem mais fáceis para ela”.

