Encontrados corpos de oito pessoas nos escombros de prédio de Nápoles

O colapso de parte de um edifício em Torre Annunziata, nas imediações de Nápoles, fez oito mortos, confirmou na manhã deste sábado a polícia. Os corpos das oito pessoas, que estavam dadas como desaparecidas desde a manhã de sexta-feira, foram encontrados durante a noite.

Na sexta-feira e após a derrocada do edifício, cujas causas estão ainda por apurar, o autarca local e as autoridades tinham mencionado o desaparecimento de duas famílias que habitavam nos pisos superiores do prédio – duas crianças estavam entre os desaparecidos. O diário italiano La Repubblica confirma a presença de duas crianças mortas, com os bombeiros a indicar que se tratavam de dois rapazes, irmãos, que tinham 14 e oito anos de idade.

O dois pisos inferiores do edifício de construção datada da década de 1950 estavam em obras. As buscas, que sexta-feira começaram com a colaboração de vizinhos e voluntários, prosseguiram durante a noite e os bombeiros indicaram agora ter recuperado oito corpos, noticia a Reuters.

