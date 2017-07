Autoridade da Concorrência fez buscas em quatro seguradoras

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou, nos últimos dias, busca e fez apreensões em cinco instalações de quatro seguradoras, localizadas na Grande Lisboa, no âmbito de uma investigação por práticas anticoncorrenciais, ao abrigo dos poderes sancionatórios que lhe são conferidos pela Lei da Concorrência, revela a AdC em comunicado.

As buscas, feitas em colaboração com o DIAP, foram motivadas pela verificação de indícios de cartel no sector segurador, que fundamentam suspeitas de infracção à Lei da Concorrência.

O objectivo foi obter prova de "ilícitos jusconcorrenciais". Isto não significa que as empresas venham a ser objecto de condenação, acrescenta o texto enviado às redacções.

