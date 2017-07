Hugo Soares confirma que é candidato a líder da bancada do PSD

Hugo Soares, vice-presidente da bancada do PSD, assume que vai encabeçar uma lista para a direcção do grupo parlamentar. “Faço-o com perfeita noção da responsabilidade e da dimensão do desafio. Faço-o porque sinto estar preparado para convosco continuarmos a liderar uma oposição coerente, responsável e acutilante”, escreveu o deputado, numa nota enviada aos colegas esta manhã e à qual o PÚBLICO teve acesso.

A decisão foi tomada depois de uma “reflexão pessoal” mas também em resposta ao estímulo que diz ter recebido de “um conjunto muito alargado de colegas”. Nesta nota de candidatura à eleições de dia 19 de Julho, Hugo Soares reitera o seu apoio ao líder do partido: “E faço-o porque sinto ser meu dever tudo fazer para voltarmos a eleger o presidente do PSD como primeiro-ministro de Portugal”. Agora, o deputado espera "merecer a confiança" dos sociais-democratas.

As eleições foram marcadas esta quinta-feira pelo actual líder, Luís Montenegro, que termina o mandato em Setembro e já não se pode recandidatar ao cargo por ter atingido limite de mandatos. A candidatura de Hugo Soares deita assim por terra outras hipóteses que chegaram a ser noticiadas como a de Marco António Costa, vice-presidente do partido.

O deputado do PSD refere ainda que se irá abster de falar sobre o assunto das eleições nos próximos dias para que haja concentração para o debate do Estado da Nação marcado para a próxima quarta-feira, dia 12 de Julho.

Com 34 anos, advogado e eleito deputado por Braga pela primeira vez em 2011, Hugo Soares sempre se assumiu como um apoiante de Pedro Passos Coelho. Sem anti-corpos na bancada, o ex-líder da JSD é visto como um sucessor natural de Montenegro, apesar de lhe apontarem o handicap de ser ainda demasiado jovem para ocupar já o cargo. O ex-líder da JSD (entre 2012-2014) ganhou protagonismo há dois anos quando assumiu a autoria de uma proposta de referendo sobre a adopção por casais gay, o que travou o processo legislativo que estava em curso sobre a co-adopção. Mais recentemente também não passou despercebida a sua participação na comissão de inquérito à capitalização da Caixa Geral de Depósitos, onde foi coordenador da bancada.

