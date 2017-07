Portos movimentaram pela primeira vez 40 milhões de toneladas em cinco meses

Os portos nacionais continuam a acumular recordes e a registar as melhores marcas de sempres. Com o porto de Sines na liderança, e a assegurar uma quota de mercado de ultrapassa os 52%, o crescimento dos movimentos portuários em Leixões, Lisboa e Aveiro permitiu que pela primeira vez, desde que há registos, o volume total de carga movimentada nos portos do continente ultrapassou pela primeira vez 40 milhões de toneladas.

Estes movimentos registam um crescimento de mais 10,1% face ao período homólogo de 2016. Em termos individuais, o Porto de Lisboa foi aquele que mais progrediu, registando uma taxa de crescimento de 30,3% face ao período homólogo. De acordo com o boletim divulgado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), o porto de Lisboa registou mais 190 escalas de navios entre Janeiro e Maio de 2017, um crescimento de 22,1% face ao mesmo período no ano anterior, e que acolheu uma das fases mais críticas da greve dos estivadores.

Nos primeiros cinco meses do ano, os portos de Leixões, Aveiro e Sines apresentaram variações homólogas de 10,3%, 23,8%, 9,1%, respectivamente.

As operações de transhipment realizadas no porto de Sines (movimentos de transbordo de cargas entre navios, mas que são registados no tráfego aduaneiro) são um forte influenciador do tráfego de contentores no sistema portuário nacional. No período de Janeiro a Maio de 2017, estas operações foram responsáveis por 83,6% do tráfego do porto, em TEU, e por 41,3% do tráfego de todo o sistema portuário do Continente, tendo registado um crescimento de 22,8% face ao volume de TEU movimentado no mesmo período de 2016.

De acordo com o boletim da AMT, a carga embarcada (que inclui a carga de exportação) atingiu nos primeiros cinco meses do ano um volume superior a 16,9 milhões de toneladas - ultrapassando em 8,9% o registo verificado no período homólogo de 2016. Quanto ao volume de carga desembarcada, na qual as importações representam em regra mais de 90%, foram movimentadas cerca de 23,7 milhões de toneladas, excedendo em 11% o valor homólogo de 2016.

“No que respeita ao desempenho dos portos no período de Janeiro a Maio de 2017, importa sublinhar Leixões e Sines que registaram o valor mais elevado de sempre no volume quer de carga embarcada (+7,9% e +6,7%), quer de carga desembarcada (+11,5% e +10,8%, respectivamente), bem como Lisboa que registou a melhor marca de sempre na carga embarcada (+65,4%) e Aveiro com a melhor marca na carga desembarcada (+35%)”, lê-se no boletim.

