Tancos: risco de furto de armamento já estaria a ser investigado

O Ministério Público teria já aberta uma investigação ao risco de furto de armamento de instalações militares quando os Paióis Nacionais de Tancos foram assaltados a 28 de Junho, noticia a revista Sábado nesta quarta-feira.

O inquérito terá sido aberto no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) depois de, entre Fevereiro e Março deste ano, ter sido recolhida informação que dava conta de um plano para chegar a armamento de guerra em instalações militares na região Centro do país, segundo é avançado na edição online da revista.

O PÚBLICO contactou fonte oficial da Procuradoria-geral da República (PGR) que afirmou “nada haver a acrescentar ao comunicado divulgado” na terça-feira. Nesse comunicado, a PGR dizia ter sido “iniciada” uma investigação, mas logo a seguir acrescentava que, “na sequência de análise aprofundada dos elementos recolhidos, o Ministério Público apurou que tais factos se integram numa realidade mais vasta”.

Mais à frente, o comunicado acrescenta: “atenta à natureza e gravidade destes crimes e os diferentes bens jurídicos protegidos pelas respectivas normas incriminadoras, o Ministério Público decidiu que a investigação relativa aos factos cometidos em Tancos deveria prosseguir no âmbito de um inquérito com objecto mais vasto a ser investigado no DCIAP."

A revista revela ainda que Amadeu Guerra, director do DCIAP, entregou o processo aos procuradores Vítor Magalhães e João Melo. Mas, até à semana passada, as investigações coordenadas pelos magistrados — e que estão a cargo da Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária — ainda não tinha chegado a quaisquer suspeitos. Entretanto, ocorreu o assalto de Tancos.

Recorde-se ainda que, na noite de terça-feira, José Miguel Júdice afirmou no seu habitual espaço de comentário na TVI24 que um “político de nível muito elevado” o informou que os responsáveis pelo furto em Tancos estavam "sob suspeita" e vigilância para serem apanhados "em flagrante delito".

