GNR procura adolescente de 15 anos desaparecida em Viana do Castelo

A GNR está a proceder a buscas na freguesia de Carvoeiro, em Viana do Castelo, para tentar encontrar uma adolescente de 15 anos, desaparecida desde terça-feira, disse à Lusa fonte daquela força policial nesta quarta-feira. De acordo com a fonte do Comando Nacional da GNR, o desaparecimento foi participado pela mãe da menor, por volta das 22h de terça-feira.

"A mãe explicou que a menor deveria ter chegado a casa, cerca das 17h00, o que não aconteceu. Decidiu aguardar algum tempo e cerca das 22h00 comunicou o desaparecimento ao posto da GNR de Barroselas", explicou aquela fonte.

Segundo a mesma fonte na origem do desaparecimento "poderá estar um desentendimento entre mãe e filha, ocorrido na segunda-feira, junto à escola secundária de Barroselas motivado por um relacionamento que a jovem manteria com um rapaz".

"A adolescente trabalha num café de Carvoeiro e foi vista pela última vez, cerca das 17h00, num outro estabelecimento comercial similar. A partir daí desconhece-se o seu paradeiro", disse. Segundo aquela força policial "o telemóvel da menor está desligado e a mesma poderá ter levado uma mochila".

