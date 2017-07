Montepio dispara quase 100% em bolsa

Mais de 1,6 milhões de unidades de participação do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral foram transacionadas em bolsa nas primeiras horas da manhã desta quarta feira, com a cotação a subir para um valor que está agora fixado em 98 cêntimos. Trata-se de um valor muito próximo de um euro, que corresponde ao que foi oferecido na terça-feira ao final do dia pela Associação Mutualista Montepio Geral que pretende controlar a totalidade da Caixa Económica Montepio Geral (o banco) e que corresponde ao valor mais alto de sempre.

O volume de transacções superior a 1,7 milhões de unidades em apenas algumas horas está muito acima da média diária do ano, que se fica pelas 133 mil unidades de participação. A contrapartida oferecida pela Associação mutualistalista, liderada por Tomás Correia, representa já uma valorização de quase 100% do valor da unidade de participação antes do anúncio da OPA. O obejctivo desta oferta é conseguir retirar a instituição de bolsa.

Este interesse comprador pode ser justificado pela expectativa de alguns investidores de que o valor da OPA possa ainda ser revisto em alta, numa altura em que ainda não existe garantia de que a oferta venha a receber luz verde da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e do próprio Governo.

A OPA surge numa altura em que estão em curso várias operações que visam separar o banco da Associação Mutualista, como a mudança de nome e a entrada de um parceiro no capital – tendo a Santa Casa da Misericórdia iniciado negociações com vista a este propósito.

Se tiver sucesso esta OPA, a Associação Mutualista, que tem estado contra estas várias orientações impostas pelo banco de Portugal e pelo Governo, alcançará o objectivo de retirar o Montepio do mercado. Com Rosa Soares

