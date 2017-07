Erro informático põe Apple, Microsoft e Amazon a valer o mesmo em bolsa

Um erro na transmissão de dados gerou confusão na bolsa nova-iorquina Nasdaq, com as acções da Amazon, da Microsoft, a Apple, e Zynga (a criadora do jogo FarmVille) a valerem exactamente o mesmo: 123, 47 dólares (cerca de 109 euros).

O valor temporário – apresentado por vários serviços de informação financeira como o Google Finance, a Reuters e a Bloomberg – levou a cotação de várias empresas a subir ou descer a pique. Enquanto a Amazon e a Apple caiam 87% e 14% respectivamente, as acções da criadora de jogos online Zynga registavam uma subida de 3000%.

Em comunicado, o Nasdaq esclarece que os valores apresentados durante a noite não afectaram o valor real das acções. Ninguém conseguiu comprar as acções a preço reduzido ou inflacionado, com a bolsa a encerrar mais cedo na segunda-feira devido ao feriado nacional do dia da Independência nos Estados Unidos, que se celebra nesta terça-feira.

Segundo a bolsa nova-iorquina, “não se tratou de uma falha do Nasdaq”: os valores anormais destinavam-se a um teste e foram publicados “indevidamente” por algumas empresas. O site oficial do Nasdaq nunca mostrou os valores incorrectos. “Quaisquer mensagens de informação recebidas depois das 17h16 da tarde devem ser consideradas como informação de teste e eliminadas da base de dados dos destinatários”, lê-se no comunicado da bolsa de Nova Iorque.

Na terça-feira de manhã, os valores correctos já estavam novamente visíveis nos sites afectados.

O último erro informático a envolver o Nasdaq data de 2013, quando as transacções tiveram de ser interrompidas durante mais de três horas devido a um erro numa base de dados em actualização. O número de incidentes, embora ocasionais, tem aumentado nos últimos anos, dado o aumento da automatização dos sistemas dos mercados financeiros.

