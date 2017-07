Tancos: PGR confirma investigação por suspeitas de tráfico de armas e terrorismo

O Ministério Público anunciou nesta terça-feira a abertura de um inquérito sobre o caso do material de guerra roubado em Tancos, por suspeitas de "práticas de crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional".

PUB

“Na sequência de análise aprofundada dos elementos recolhidos, o Ministério Público apurou que tais factos, se integram numa realidade mais vasta. Estão em causa, entre outras, suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional”, diz a nota da Procuradoria-Geral da República enviada às redacções.

Afirmando estar atento à “natureza e gravidade destes crimes e os diferentes bens jurídicos protegidos pelas respectivas normas incriminadoras”, o Ministério Público decidiu que “a investigação relativa aos factos cometidos em Tancos deveria prosseguir no âmbito de um inquérito com objecto mais vasto a ser investigado no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No processo, o Ministério Público será coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária, com total colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar.

Na passada quarta-feira o Exército confirmou um assalto aos Paióis Nacionais de Tancos de onde foi roubado diverso material de guerra. Informações recolhidas pelo PÚBLICO junto dos serviços de informações as principais suspeitas vão para operacionais do crime organizado internacional.

PUB

PUB