Tancos: Ministro da Defesa disponível para audição parlamentar à porta aberta

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, está disponível para ir à comissão parlamentar prestar esclarecimentos sobre o furto em Tancos e vai propor que a audição seja aberta, disseram à Lusa fontes da Defesa.

Os requerimentos do PSD e do CDS-PP para chamar ao Parlamento Azeredo Lopes vão ser discutidos na reunião da próxima terça-feira da comissão de Defesa, sendo que a iniciativa dos sociais-democratas solicita que a audição seja à porta fechada. Contactadas pela Lusa, fontes da Defesa Nacional sublinharam que o ministro da tutela já se manifestou "absolutamente disponível" para ir ao Parlamento mas entende que a audição deve ser à porta aberta por uma questão de transparência.

Além da reunião com Azeredo Lopes, o PSD requereu também a audição do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, também para ser ouvido à porta fechada. O regulamento da comissão prevê que as reuniões "são públicas", admitindo-se que possa reunir à porta fechada "quando o carácter reservado das matérias a tratar o justifique".

No sábado, Azeredo Lopes disse aos jornalistas que assume "a responsabilidade política pelo simples facto de estar em funções" e disse que marcará presença na Assembleia da República para dar as explicações que os deputados entenderem. Fontes parlamentares contactadas pela Lusa admitem que a audição possa realizar-se ainda esta semana. PS, PCP e BE já afirmaram que viabilizarão os requerimentos.

O furto de material de guerra em paiolins dos Paióis Nacionais de Tancos foi detectado na passada quarta-feira ao final do dia. O Exército anunciou então que desapareceram granadas de mão ofensivas e munições de calibre nove milímetros. No domingo, o jornal espanhol El Español divulgou uma lista de armamento, que diz ser "o inventário definitivo" do material furtado, distribuída às forças antiterroristas europeias.

A lista publicada pelo jornal, não confirmada pelo Exército português, inclui 1450 cartuchos de munição de nove milímetros, 18 granadas de gás lacrimogéneo e 150 granadas de mão ofensivas.

