Cristas pede a Costa para voltar e demitir ministros

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, pede ao primeiro-ministro a demissão dos ministros da Defesa e da Administração Interna.

PUB

“Lamentamos mas estes ministros não souberam estar à altura das suas responsabilidades. As demissões são inevitáveis e temos de o dizer sem hesitações nem mais rodeios. Senhor primeiro-ministro, volte [das férias] e demita-os”, desafiou, numa conferência de imprensa na sede do partido, depois de uma audiência de mais de uma hora com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Sem revelar o teor da conversa com o chefe de Estado, Assunção Cristas disse ter transmitido esta exigência ao Presidente da República na audiência desta tarde. “Há uma crise de autoridade. Há uma crise de comando. Há uma crise de confiança. Esta só será resolvida com a demissão destes dois ministros”, afirmou Cristas, numa alusão a Constança Urbano e Sousa, titular da pasta da Administração Interna, e a José Azeredo Lopes, ministro da Defesa. A líder do CDS e candidata à Câmara Municipal de Lisboa defende que só com esta alteração no Governo é possível “restaurar a confiança” nos órgãos de soberania e a "credibilidade internacional".

PUB

A líder do CDS sustentou a sua posição com o “silêncio ensurdecedor” do primeiro-ministro sobre as “falhas” do Estado quer no incêndio de Pedrógão Grande quer no furto de armas em Tancos. “[O Estado] falhou e tarda em assumir eu falhou, com um primeiro-ministro ausente, mudo, um ministro que diz que assumir responsabilidades por ser um ‘pro forma’”, afirmou na sua intervenção. “Que imagem é esta do Estado português perante os portugueses e o mundo? O que se passou? Não se sabe. Quem é o responsável ninguém. Quem tem respostas? Ninguém sabe. Um Estado que falha e não sabe. Não aceitamos isso. As falhas têm de ter responsáveis e os responsáveis têm de ter consequências”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A demissão deveria ser imediata, defendeu a ex-ministra da Agricultura, apelando directamente a António Costa: “Não espere o fim da dita ‘época de incêndios’ porque a descoordenação não se pode repetir, não espere por mais furtos, evite-os. Dê aos portugueses as garantias de que a sua segurança é mais importante do que lealdades pessoais ou partidárias”.

Questionada sobre se tem a confirmação de que o primeiro-ministro se encontra de férias no estrangeiro, Assunção Cristas respondeu: “Não tenho nem tenho de ter. Há dois membros do Governo que fragilizam a confiança do Governo. O senhor primeiro-ministro tem de voltar”.

A líder do CDS foi ainda questionada sobre se a quebra de confiança que alega existir implica a dissolução da Assembleia da República, mas a resposta foi negativa. Assunção Cristas assumiu apenas que exigiu – e transmitiu essa exigência ao Presidente da República – a demissão dos dois ministros.

PUB

PUB