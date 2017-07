Oposição venezuelana vai marcar referendo não oficial contra Maduro

A oposição venezuelana está a preparar-se para organizar um referendo não oficial sobre os planos do Presidente, Nicolás Maduro, de rever a constituição através de um novo congresso extraordinário, revelaram fontes da oposição.

A Mesa da Unidade Democrática (MUD), que está a iniciar um quarto mês de protestos de rua contra o Governo socialista que apelida de ditadura, irá marcar o referendo para 16 de Julho, confirmaram duas fontes da oposição à Reuters.

“O objectivo é demonstrar que o país não quer esta Assembleia Constituinte fraudulenta”, disse uma das fontes.

A votação, que deverá encontrar a resistência do Governo, irá ocorrer duas semanas antes das eleições nacionais de 30 de Julho propostas por Maduro para formar uma Assembleia Constituinte com poderes para rever a constituição e adoptar as competências de outras instituições.

Sete em cada dez venezuelanos estão contra a revisão da Constituição, revista pelo ex-Presidente Hugo Chávez em 1999, de acordo com uma sondagem recente da Datanalisis.

Maduro diz que a assembleia é a única forma de restabelecer a paz na Venezuela, depois da morte de pelo menos 84 pessoas desde que os protestos contra o Governo começaram, no início de Abril.

Mas a oposição diz que não passa de um subterfúgio para consolidar o poder do Partido Socialista Unido da Venezuela e para evitar eleições livres, que as sondagens mostram que Maduro perderia.

