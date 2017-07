O mundo chega a Lisboa através da música no fim de Julho

A capital vai juntar ritmos e culturas de todo o mundo nos dias 19, 20, 21 e 22 de Julho. Lisboa Mistura é o nome do festival de música que irá decorrer à beira-rio, na Ribeira das Naus, e cujo acesso é gratuito. "É um festival que reúne pessoas com voz em questões de sustentabilidade, para formar um mundo melhor”, refere Carlos Martins, director artístico do projecto.

PUB

Desde 2006 que o Lisboa Mistura serve de espaço intercultural e convida artistas nacionais e internacionais para trazer música à cidade. Este ano começa no dia 19 de Julho com o “Lisboa Mistura convida a Festa da Diversidade”, o que a organização chama de “pré-mistura”. Vários artistas que não chegaram a subir ao palco na Festa da Diversidade, que decorreu em Junho, irão actuar no clube nocturno de música africana B.Leza.

No dia 20 de Julho, a Oficina Portátil de Artes faz 11 anos e irão ser feitas apresentações de várias residências artísticas integradas por jovens lisboetas e dirigidas pelo músico Francisco Rebelo, dos Orelha Negra.

PUB

De Bruxelas vem o grupo colombiano La Chiva Gantiva, composto por imigrantes de origem colombiana, vietnamita, belga e chilena. Através da percussão, afirmam as suas raízes culturais numa mistura de ritmos afro-colombianos com rock, rap, soul e ritmos funky latinos.

No dia 21, a batucada de ritmos africanos, brasileiros e europeus, o Nice Groove – um projecto que integra pessoas das mais variadas culturas -, irá percorrer o caminho entre o Cais do Sodré até à Ribeira das Naus.

O saxofonista, MC e compositor britânico Soweto Kinch trará o Jazz, o Rap e a Spoken Word até Lisboa. Conhecido pela sua energia e versatilidade, ignora as barreiras musicais entre grooves contemporâneos e improvisações.

Para finalizar o terceiro dia de festival, a marroquina Oum misturará o soul e os ritmos Gnawa e Hassani, fazendo uma alusão a Marrocos e a todo o continente africano. A artista irá apresentar temas do seu álbum mais recente, o Zarabi (em português, Tapete), que prova a diversidade cultural e as suas identidades musicais, tendo até um tema feito propositadamente para apresentar à beira Tejo.

No sábado, dia 22 e último dia do Lisboa Mistura, a batucada Nice Groove irá repetir o itinerário entre o Cais do Sodré e a Ribeira das Naus.

Segue-se a activista de questões femininas e ambientais, Gaye Su Akyol, que faz viajar quem a ouve até à cidade onde nasceu: Istambul. Com uma voz doce e envolvente, retrata, através da música, as experiências por que passou num ambiente político difícil e severo para uma artista como ela. O seu mais recente álbum, Hologram Imparatorlugu, lançado em Novembro de 2016, foi um marco na cena musical underground da cidade turca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O festival Lisboa Mistura termina com o projecto AAMA, idealizado pela cantora e compositora espanhola e que estudou em Évora Mili Vizcaíno, que agora se dedica à Música Carnática, um estilo com origem da região de Tamil Nadu, no sul da Índia. O jazz, o flamenco e a bossa nova também imperam em alguns temas da artista.

Os primeiros concertos de cada dia serão às 22h e os segundos às 23h30, na Ribeira das Naus.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB