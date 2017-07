Não lhe chamem memorialista

Há mais de dez anos que conheço Luís Guerreiro e sempre achei extraordinário que um homem com formação em Engenharia tivesse deslocado o centro da sua actividade para a área da História, e aí tivesse permanecido fiel a uma paixão sem limites pela reconstituição do passado.

PUB

Dotado de uma memória privilegiada e de uma curiosidade invulgar, ler, investigar, reconstituir, inscrever e dar conhecimento de factos marcantes e figuras de relevo que considera esquecidas, Luís Guerreiro escreveu incontáveis páginas, tem inspirado estudiosos, tem promovido debates, tem criado movimentações importantes na área do saber histórico.

O seu âmbito temporal tem sido o dos dois últimos séculos, e o seu espaço privilegiado tem sido o Algarve, Loulé, sobretudo, a sua terra natal. Difícil avaliar quanto essa terra lhe deve, através de uma disciplina que abraçou por sentimento.

PUB

E, por isso mesmo, não vale a pena tentar inscrever Luís Guerreiro dentro das disciplinas da História e suas associadas taxonómicas. Luís Guerreiro tem a particular singularidade de se aproximar do historiador porque não cede à facilidade ou à suposição, emprestando na pesquisa que faz o rigor que provém das ciências duras nas quais se formou.

Mas ficaria apoucado se lhe chamassem memorialista. Luís Guerreiro é muito mais do que isso, porque não é propriamente um relator de memórias, é um amador do conhecimento da batalha humana travada na proximidade do seu tempo e dos seus lugares, amador no sentido nobre da palavra, e não no sentido da insuficiência consentida que o termo vulgarmente comporta. É um amador no sentido de quem ama quem foi, quem fez, quem disse, quem sonhou ou explicou e já não o testemunha nem explica. Um amador no sentido de tomar entre mãos traços precisos dos factos históricos, tentando inscrevê-los em quadros compreensíveis para a vida de hoje. Talvez por tudo isso Luís Guerreiro se tenha transformado num ficheiro vivo.

Sempre que lhe falei da linha férrea entre Lisboa e o Algarve, o Luís sabia de datas e circunstâncias, como se possuísse o dom de um registo espontâneo. O mesmo sobre os militares portugueses do Sul na Primeira Guerra Mundial, ou certas feministas, como Maria Veleda, ou sobre a colaboração salazarista a meia haste na Segunda Guerra, ou o despertar para o turismo no Algarve, ou a emigração dos anos 40, dos anos 50 e 60.

Sempre que lhe falei da linha férrea entre Lisboa e o Algarve, o Luís sabia de datas e circunstâncias, como se possuísse o dom de um registo espontâneo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acresce que Luís Guerreiro é um leitor de Literatura e um conhecedor dos seus autores, o que lhe tem alargado a visão antropológica e humana com que aborda os temas, no plano da discurso histórico. Devo-lhe horas de incitação intelectual, de amizade, de exemplo pela causa da memória como fundamento da construção do futuro. Devo-lhe que, até agora, desde há dez anos, sempre me tenha incluído na sua área de afectos e que nos tenhamos tantas vezes cruzado em tarefas, a maior parte delas quixotescas, tarefas de tentar combater a linearidade do nosso novo mundo. Nesse sentido, enquanto ele mo consentir, sempre lhe hei-de chamar companheiro.

Lídia Jorge.

Boliqueime, 25 de Junho, 2017.

PUB

PUB