Bruxelas decide sobre compra da Monsanto pela Bayer até Agosto

O pedido a solicitar a aprovação à compra da gigante norte-americana Monsanto, pelo grupo químico alemão Bayer, já foi entregue nos serviços da Comissão Europeia.

PUB

O negócio está avaliado em 66 mil milhões de dólares (57,7 mil milhões de euros ao câmbio actual) e é uma das operações que irá mudar o abastecimento mundial de sementes para agricultura e de agro-químicos - após a fusão entre as norte-americanas Dow Chemical com a DuPont (no valor de 77 mil milhões de dólares) e da compra da suíça Syngenta pela chinesa China National Chemical (43 mil milhões de dólares).

O negócio entre a Bayer e a Monsanto ainda está por aprovar no mercado norte-americano, e deverá ser, na Europa, alvo de imposições concorrenciais de Bruxelas para vir a ser aceite. O grupo alemão, citado pelas agências Reuters e Bloomberg, espera contudo que a aprovação da Comissão Europeia permita que o negócio fique fechado até ao final de 2017.

PUB

À Reuters, uma porta-voz da Comissão confirmou esta sexta-feira que o dossiê já está em Bruxelas. “Confirmamos que recebemos a notificação. O prazo limite provisional para a Comissão [Europeia] decidir é 7 de Agosto”, adiantou a mesma fonte à agência noticiosa inglesa.

PUB

PUB