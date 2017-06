Brisa lança aplicação de jogos para futuros condutores

A Brisa desenvolveu uma aplicação móvel de jogos para os “condutores do futuro”, as crianças. Chama-se Brisinha, funciona em sistemas iOS e Android, e vem com um conjunto de jogos e actividades para educar crianças, a partir dos quatro anos, sobre a segurança rodoviária e o ambiente.

A aplicação foi criada para celebrar os dez anos do projecto Brisa nas Escolas, que promove uma cultura de segurança rodoviária responsável entre os alunos do 1.º ciclo. Inclui jogos para estacionar carros, questões de escolha múltipla, actividades para identificar sinais de trânsito e comportamento correctos, e identificar as diferenças entre várias imagens.

“É muito importante desenvolver com as crianças uma cultura de mobilidade segura onde entendam os perigos que correm e os cuidados que devem ter, conheçam o significado dos sinais e das regras de trânsito e desenvolvam comportamentos responsáveis”, lê-se no comunicado da Brisa sobre o projecto.

O lançamento tem data marcada para este fim-de-semana, durante um festival do Canal Panda, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

