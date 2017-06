"Acabou-se a paciência", diz Trump sobre a Coreia do Norte

Donald Trump falou esta sexta-feira sobre a questão da Coreia do Norte para dizer que o programa nuclear de Pyongyang requer uma “resposta determinada” e que se “acabou a paciência” com o regime de Kim Jong-un.

“A era da paciência estratégica com o regime da Coreia do Norte falhou. Honestamente, acabou-se a paciência”, afirmou Trump, citado pela Reuters, numa conferência conjunta com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na Casa Branca.

“Juntos enfrentamos a ameaça do irresponsável e brutal regime na Coreia do Norte. Os programas nucleares e de mísseis balísticos desse regime requerem uma resposta determinada”, afirmou Trump ao lado do líder sul-coreano.

“Estamos a trabalhar de forma próxima com a Coreia do Sul e o Japão, bem como parceiros em todo o mundo, numa série de medidas diplomáticas, de segurança e económicas para proteger os nossos aliados e os nossos cidadãos desta ameaça conhecida como Coreia do Norte”, disse ainda o Presidente norte-americano.

Por sua vez, Moon garantiu que ambos os líderes estabeleceram a questão norte-coreana como uma prioridade e instou Pyongyang para que regresse o mais rapidamente possível à mesa das negociações: “Eu e o Presidente Trump acordámos que apenas uma segurança forte pode gerar paz genuína”. “A ameaça e provocação do Norte vai ser encarada com uma resposta severa”, disse ainda o Presidente da Coreia do Sul.

Ainda na mesma conferência de imprensa, Trump e Moon admitiram que estão abertos a uma renovação do diálogo com a Coreia do Norte, mas apenas sob determinadas circunstâncias que levem o regime de Kim Jong-un a desistir do seu programa de armamento.

