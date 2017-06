Temer escolheu uma mulher para Procuradora-Geral da República

O Presidente brasileiro, Michel Temer, anunciou esta quarta-feira que Raquel Dodge será a próxima procuradora-geral da República, sucedendo assim a Rodrigo Janot, cujo mandato termina a 17 de Setembro.

Os membros da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) escolheram durante o dia de terça-feira a lista de três finalistas, que foi depois entregue a Temer. O candidato mais votado pelos procuradores do Ministério Público Federal foi o vice-procurador geral eleitoral, Nicolao Dino, seguido pela subprocuradora criminal Raquel Dodge e, só depois, o procurador Mário Bonsaglia.

O Presidente brasileiro passou ao lado da ordem de classificação dada aos candidatos por parte da ANPR – que colocava Dino em primeiro – e preferiu escolher Raquel Dodge, que será a primeira mulher a assumir a chefia da Procuradoria-Geral da República.

Nicolao Dino é uma figura próxima de Rodrigo Janot, procurador-geral que apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra o Presidente brasileiro, Michel Temer, por corrupção passiva.

Temer é acusado de ter recebido subornos do milionário Joesley Batista, por intermédio do ex-deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures. Temer torna-se assim no primeiro Presidente em funções alvo de uma denúncia junto do STF. Temer é suspeito de ter recebido 500 mil reais (140 mil euros) dos empresários em troca de uma decisão favorável num processo de disputa do preço do gás fornecido pela Petrobras a uma empresa do grupo JBS.

