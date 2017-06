Confiança das famílias renova máximos dos últimos 20 anos

A confiança das famílias portuguesas na economia atingiu, em Junho, o nível mais alto desde 1997. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este indicador subiu de 0,1 para 1,7 pontos o que representa um salto significativo.

O aumento do indicador de confiança dos consumidores, nota o INE, prolonga a trajectória positiva observada desde o início de 2013 e renova o valor máximo da série iniciada em Novembro de 1997.

A evolução positiva deste indicador é o resultado do contributo positivo de todas as componentes analisadas, com o INE a destacar a melhoria das expectativas relativas à situação económica do país e da evolução do desemprego, enquanto as expectativas sobre a evolução da poupança diminuíram.

O indicador de clima económico, que mede a confiança dos diferentes sectores de actividade, também está em níveis recorde, tendo subido de dois pontos em Maio para 2,1 pontos em Junho, o que representa o valor mais elevado desde Junho de 2002.

A maioria dos sectores (indústria, construção e obras públicas e comércio) afirma estar mais optimista. Apenas os serviços estão menos confiantes, com o indicador a cair de 14 para 13,5 pontos.

