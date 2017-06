Costa volta a reunir-se com concelhos afectados a 19 de Julho

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou hoje que a próxima reunião de trabalho com os municípios afectados pelos incêndios na região Centro vai decorrer a 19 de Julho, na Sertã, distrito de Castelo Branco.

Até ao final desta semana, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, "irá apresentar o relatório" do levantamento efectuado sobre as necessidades no terreno, reafirmou António Costa, após uma reunião em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, com os presidentes dos sete municípios afectados: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pampilhosa da Serra, Góis, Penela e Sertã.

A reunião de hoje, em torno do levantamento, "foi importante" e, "felizmente, [o levantamento] está a correr bem em todos os concelhos", explicou o primeiro-ministro.

Segundo António Costa, a prioridade será responder "àquilo que é urgente e imediato do ponto de vista da reconstrução das infra-estruturas municipais", nacionais, bem como as habitações.

O chefe do Governo disse esperar que a 19 de Julho, na reunião do Governo com os autarcas na Sertã, já seja possível "ter legislação que está em debate na Assembleia da República sobre matérias florestais", sublinhando ainda que a comissão de valorização do interior está também "preparada".

Os incêndios que deflagraram na região Centro no dia 17 provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos, e só foram dados como extintos no último sábado.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta.

A área destruída por estes incêndios - iniciados em Pedrógão Grande, no distrito de Leira, e em Góis, no distrito de Coimbra - corresponde a praticamente um terço da área ardida em Portugal em 2016, que totalizou 154.944 hectares, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado pelo Governo em março.

