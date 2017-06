Revista Time pede a Trump que retire capa falsa dos clubes de golfe

Um dos legados do Presidente Donald Trump para o debate público é o #fakenews (notícias falsas), expressão cunhada pelo líder da Casa Branca e que entrou no léxico diário de qualquer utilizador do Twitter ou cidadão que acompanhe a cobertura noticiosa da política norte-americana. Ironicamente, o "divulgador" da expressão vê-se agora confrontado com o pedido da revista Time para que o grupo hoteleiro de Trump remova das paredes de alguns dos seus clubes de golfe uma capa emoldurada da revista com uma fotografia do actual Presidente dos EUA. A razão? A capa é falsa.

PUB

Segundo conta o diário Washington Post, a referida capa tem a data de 1 de Março de 2009 e está pendurada em paredes de pelo menos quatro clubes de golfe do grupo do actual Presidente, "desde o sul da Florida à Escócia". Num deles, a capa falsa é vista numa parede cheia de molduras com outras capas em que se vê Donald ou alguém da família Trump – mas as restantes presume-se que são verdadeiras.

PUB

Na capa falsa vê-se uma fotografia de Trump, de braços cruzados, acompanhado do título "Donald Trum: o Apprentice é um sucesso na TV". Trata-se de uma alusão ao reality show protagonizado por Trump antes de concorrer à Presidência, no qual despedia (ou contratava) um "aprendiz", um assistente. Por cima do logótipo com o nome da revista, outro título, impresso em maiúsculas: "TRUMP ESTÁ A ARRASAR EM TODAS AS FRENTES... INCLUINDO NA TV!"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, a verdade é que nessa altura, a Time saiu com a actriz Kate Winslet na capa. "Posso confirmar que [a capa com Trump] não é uma capa verdadeira", disse uma porta-voz da revista, Kerri Chyka, num email enviado à redacção do Post.

"Às 17h de terça-feira, a porta-voz da Time disse que a revista pediu à Trump Organization que remova a capa falsa de todas as paredes onde esta tenha sido pendurada", acrescenta o diário de Washington.

O jornal também confirma que em 2009 não houve nenhuma capa da Time com Trump, mas não se sabe quem foi o autor desta falsificação. Nem por que foi feita. Mas, seja quem for, deu-se ao trabalho de copiar e manter da edição verdadeira três títulos secundários da capa, apesar de pequenas alterações gráficas.

PUB

PUB