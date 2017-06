Estado holandês condenado por 300 mortes no massacre de Srebrenica

Um tribunal holandês confirmou esta terça-feira uma sentença que responsabiliza de forma parcial o Estado pela morte de cerca de 300 pessoas durante o massacre de Srebrenica, perpetrado por tropas sérvias da Bósnia, em Julho de 1995.

O Tribunal de Recurso de Haia voltou a dar razão aos familiares das vítimas e sobreviventes do massacre, confirmando uma sentença de 2014, avança a Reuters.

O caso incide sobre a decisão de expulsar cerca de 300 muçulmanos bósnios de uma base holandesa da ONU na aldeia de Potocari, quando o local se encontrava cercado por tropas sérvias. As pessoas acabaram por ser mortas às mãos das forças sérvias da Bósnia, comandadas por Ratko Mladic. Os juízes consideraram que os capacetes azuis holandeses estavam cientes do risco que os civis corriam ao abandonarem a base.

Ao todo, as forças sérvias massacraram mais de oito mil homens e rapazes muçulmanos durante mais de dez dias. Os advogados dos familiares das vítimas defendem a condenação da Holanda por todas as mortes em Srebrenica, com o argumento de que foram dadas garantias de que aquela área estava segura. Porém, as várias decisões têm incidido apenas nas 300 pessoas que procuraram refúgio na base.

A responsabilização do Estado holandês é um caso único e pode moldar futuras missões de capacetes azuis. As forças militares ao serviço das Nações Unidas têm imunidade judicial.

