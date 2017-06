Santo Tirso vai ter praia urbana nas margens do rio Ave

A câmara de Santo Tirso anunciou esta terça-feira que já está em construção a praia urbana projectada para a margem do Ave e junto ao passadiço daquele rio, numa área de 10 mil metros quadrados.

É a concretização de uma proposta feita por quatro jovens do concelho - André Paiva, Paulo Ribeiro, Rafael Rocha e Tiago Gonçalves - no âmbito do Orçamento Participativo Jovem de 2016. A infra-estrutura, segundo comunicado da autarquia de Santo Tirso, distrito do Porto, "promete ser o sucesso deste Verão". Em informação divulgada em Janeiro, a câmara apontou que o projecto estava orçado em 100 mil euros.

"O nosso objectivo com esta proposta foi promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, através da disponibilização de um equipamento de referência no concelho, mas também recuperar a tradição do envolvimento da população com o rio", explicou Rafael Rocha, citado no comunicado da autarquia.

Já o presidente da câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, enfatizou que se trata de uma praia urbana e não uma praia fluvial. "Existem diferenças. Neste caso, não é possível utilizar o rio para banhos. Em alternativa, existem pulverizadores e chuveiros que ajudam a refrescar", apontou o autarca.

Além dos espaços com guarda-sóis, serviço de bar e pulverizadores de água, está prevista a organização de actividades como sessões de ginástica ao ar livre, concertos e festas temáticas.

A câmara de Santo Tirso garante que a construção desta praia urbana teve em conta as cheias do leito do rio nos meses de Inverno, apontando que chegados ao Verão, os trabalhos de manutenção envolverão apenas a limpeza e a manutenção do relvado.

