No Verão, há mais autocarros e descontos nos comboios para ligar o interior às praias

Com o início da época balnear, as empresas de transporte público reforçam a ligação do interior às praias.

A rodoviária Transdev vai criar novas carreiras para ligar nove pontos do interior do país às praias. As chamadas “Linhas de Praia” vão sair diariamente, a partir de 1 de Julho, de Braga, Aveiro, Pombal e Coimbra, ligando às praias mais próximas. A partir de Agra, Gerês, Salamonde, Castro Daire e Viseu há autocarros todos os domingos, até 10 de Setembro.

As carreiras de praia, que se repetem há vários anos, transportaram uma média de 30 passageiros por dia em cada uma das linhas, no ano passado.

A Transportes Sul do Tejo também já está na estrada com um serviço reforçado de Verão. A funcionar desde 10 de Junho e até 17 de Setembro, há três carreiras com destino à Praia da Figueirinha, em Setúbal. Há partidas desde o parque de estacionamento da antigo cimenteira Secil, da estação rodoviária e da estação de comboios, com as carreiras 722, 723 e 723A, respectivamente.

Também, como de costume, a CP – Comboios de Portugal faz descontos para quem quer deixar o carro e ir até “à porta” do areal de comboio. Um “Bilhete Praia” permite fazer viagens ilimitadas durante uma semana na Linha de Cascais (Paço de Arcos, Santo Amaro, Carcavelos, Parede, São Pedro, São João, Estoril, Monte Estoril e Cascais) ou na Linha do Sado por 12 euros. Na linha do Sado, as estações de Setúbal e Praça do Quebedo têm ligações por autocarro às zonas das praias da Figueirinha e Albarquel e barco para Tróia. Esta promoção está disponível desde 20 de Maio a 30 de Setembro.

Já nos comboios urbanos do Porto, uma viagem de ida e volta custa dois euros em todos os fins-de-semana e feriados de Agosto. Para utentes com Assinatura Jovem (com mensalidade adquirida ou renovada entre 24 de Junho e 15 de Agosto), aos 25% habituais de desconto, juntam-se mais 25% de promoção de Verão. E as viagens podem ficar por metade do preço para grupos de três a nove pessoas, em todas as linhas dos comboios urbanos do Porto (desconto de 50% sobre o preço de três bilhetes simples inteiros). Na linha de Ovar, por exemplo, estão as estações e praias da Madalena, Francelos, Miramar, Aguda, Granja, Espinho, Silvade e Esmoriz.

Em Coimbra, a CP disponibiliza também o “Bilhete Praia”, válido de 15 de Junho a 15 de Setembro, permitindo a ligação à Praia de São Martinho do Porto (Linha do Oeste), Modelo, Âncora e Afife (Linha do Minho), Meia Praia e Fuseta (Linha do Algarve) e Figueira da Foz (comboios urbanos de Coimbra). Até 10 de Setembro, a Linha do Minho vai ter paragens extraordinárias nas estações de Modelo e Afife e, de 24 de Junho a 3 de Setembro, há um reforço da oferta das deslocações para a Praia de São Martinho do Porto.

