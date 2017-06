Explosão de camião cisterna mata 132 pessoas no Paquistão

Uma explosão com combustível de um camião cisterna matou 132 pessoas - entre as quais 20 crianças - e feriu gravemente outras 80 no Paquistão, segundo a Reuters. O acidente terá acontecido quando os populares tentavam apanhar combustível que estava a ser derramado do camião envolvido num sinistro rodoviário e no momento em que aparentemente alguém acendeu um cigarro.

O veículo capotou depois de um pneu ter rebentado e derramou gasolina numa auto-estrada nos arredores da cidade de Bahawalpur, no oriente do país, o que atraiu uma multidão para tentar aproveitar o combustível. Cerca de 45 minutos depois aconteceu uma violenta explosão que tornou muitos corpos irreconhecíveis.

Antes do acidente, e quando o camião bloqueava a estrada, a polícia tentou dispersar a população mas não conseguiu, disse à Reuters o porta-voz do governador provincial Malik Muhammad Ahmed Khan. O condutor do pesado sobreviveu e foi levado pela polícia, segundo a mesma fonte.

O primeiro-ministro paquistanês Muhammad Nawaz Sharif já expressou “dor profunda pela pesada perda de vida”, de acordo com a CNN.

