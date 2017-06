Este domingo, o Museu Berardo celebra dez anos e a entrada volta a ser gratuita

O Museu Colecção Berardo, instalado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, celebra este domingo o décimo aniversário com um dia de entradas gratuitas e uma programação especial de actividades especiais para adultos e crianças.

Espelhos Viajantes, uma das actividades, propõe ao visitante uma viagem no tempo através de um percurso pelo museu. Outra, Revelar Enigmas, parte de obras dos artistas incluídos na exposição Colecção Berardo 1960-2010, desafiando o público a criar algo que facilite a reflexão sobre as questões levantadas pelo trabalho destes artistas.

Para crianças dos dois aos cinco anos, está prevista a actividade Cozinh'arte, descrita pelo museu como "um momento performativo entre a cozinha de autor, e a fértil imaginação das crianças".

O Museu Berardo abriu a 25 de Junho de 2007 com entradas gratuitas e um acervo inicial de 862 obras da colecção de arte do empresário José Berardo, na sequência de um acordo de dez anos assinado um ano antes com o Governo (na altura, era Isabel Pires de Lima a ministra da Cultura).

Ao longo destes seus primeiros dez anos de vida, o museu foi visitado por mais de sete milhões de pessoas e organizou 86 exposições, segundo os números oficiais da entidade.

O acordo de comodato que regulava a cedência das obras e a sua permanência no Centro Cultural de Belém, e que terminava a 31 de Dezembro de 2016, foi renovado em Novembro do ano passado. A adenda então assinada prolonga por mais seis anos o acordo entre o coleccionador e o Estado, que exigiu, contra a vontade de Berardo, que o museu passasse a cobrar bilhetes a partir de 2017.

Entretanto, o Museu Colecção Berardo está desde Abril sem direcção artística. Pedro Lapa, o historiador de arte que desempenhou o cargo nos últimos seis anos, não viu renovado o seu contrato.



