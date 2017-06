Catarina Martins quer "programa de emergência" da Protecção Civil até ao fim do mês

A coordenadora do BE quer que a Protecção Civil apresente, até ao fim do mês, um “programa de emergência” que tire “consequências do que correu mal na tragédia de Pedrógão Grande”, corrija erros e responda à sua missão no verão.

Catarina Martins, que hoje apresentou os candidatos do Bloco de Esquerda (BE) aos órgãos autárquicos do Entroncamento nas eleições de 1 de Outubro, sublinhou que “este é o momento para agir rapidamente, com segurança, com sensatez, apurando o que aconteceu, mas tirando consequências”.

A líder bloquista afirmou que “o verão só está a começar”, pelo que a Autoridade Nacional de Protecção Civil “tem que ser capaz”, até ao fim deste mês, de apresentar um “programa de emergência”, que "tire consequências" e diga ao país “quais são os mecanismos que tem postos em prática para assegurar o seu trabalho, para poder responder ao que for necessário durante o verão”.

