Cinema português abre as portas do Jardim de Verão na Gulbenkian

Twenty-One-Twelve, realizado por Marco Martins em co-autoria com o artista plástico Michelangelo Pistoletto, que teve estreia mundial no Museu do Louvre em 2013, acompanha a viagem de 12 personagens por Lisboa, Tóquio, Mumbai, Biella (Itália), Oxford e Trás-os-Montes, levando o espectador a reflectir sobre o papel transformador da arte na sociedade. É com esta viagem que começa na sexta-feira, dia 23, o ciclo A Gulbenkian e o Cinema Português – Territórios de Passagem – marcando o início da programação do Jardim de Verão com a exibição do trabalho de criadores nacionais apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian, com curadoria de Miguel Valverde.

No final da sessão do primeiro dia haverá uma conversa na Sala Polivalente do Edifício da Colecção Moderna com o realizador do filme, com o curador e com o crítico italiano Paolo Moretti.

A segunda sessão do ciclo é sábado, dia 24, com curtas-metragens de Pedro Peralta, Tomás Baltazar, João Viana e Filipa César. No domingo, dia 25, são projectados dois filmes de João Pedro Rodrigues que nos levam numa viagem no tempo até ao final dos anos 90: Esta é a minha Casa e Viagem à Expo. Voltando ao presente, o ciclo de cinema português prossegue na segunda-feira, dia 26, com dois filmes produzidos este ano: Altas Cidades de Ossadas de João Salaviza, e Tudo o que Imagino de Leonor Noivo, uma das argumentistas do filme que venceu o prémio da crítica internacional no Festival de Cannes, A Fábrica de Nada.

Até dia 17 de Julho, o ciclo vai ainda projectar filmes de Leonor Teles, Patrick Mendes, Gabriel Abrantes e Ben Rivers. Todas as sessões são de entrada gratuita.

A segunda edição do Jardim de Verão inclui AINDA uma série de concertos no anfiteatro ao ar livre da Gulbenkian. Jane Birkin, Roberto Sá, Mayra Andrade, Bonga são alguns dos artistas que vão participar no programa.

Para além dos filmes e dos concertos, de 23 de Junho a 20 de Julho pode assistir a leituras encenadas, conferências, conversas, entre outras actividades que prometem refrescar os próximos dias de verão no Jardim. A programação completa pode ser consultada em gulbenkian.pt/jardimdeverao

