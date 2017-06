Bernardo Sassetti é homenageado este sábado em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa vai homenagear este sábado o músico e compositor Bernardo Sassetti no São Luiz Teatro Municipal, cujo Jardim de Inverno vai passar a ter o nome do artista que morreu em 2012.

“Ao longo de dez anos, [Bernardo Sassetti] tocou no São Luiz mais de 40 vezes. Gostava particularmente do Jardim de Inverno. Assim, por ocasião do seu aniversário, a Câmara Municipal de Lisboa presta-lhe homenagem dando a este espaço o seu nome: Sala Bernardo Sassetti”, referiu a autarquia de Lisboa num comunicado divulgado esta semana.

A ocasião será assinalada este sábado com uma homenagem no São Luiz, durante a qual “a Casa Bernardo Sassetti e a editora mpmp apresentam o Volume I do Songbook de Bernardo Sassetti, seguido de um momento musical com a participação de Camané, Inês Laginha, Filipe Raposo, Francisco Sassetti e Sérgio Godinho”.

Na homenagem estarão presentes o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto. A autarquia recordou que, “pela excelência artística do seu trabalho quer enquanto compositor quer enquanto intérprete, solista ou concertista, Bernardo Sassetti conquistou um lugar de destaque entre os nomes maiores da Cultura portuguesa, deixando um notável legado em áreas tão distintas como a música jazz ou o fado, mas também na música para cinema ou para teatro, áreas em que a qualidade do seu empenho se evidenciou”.

Bernardo Sassetti, que morreu a 10 de maio de 2012, aos 41 anos, era considerado um dos mais criativos pianistas da sua geração, para lá das fronteiras do jazz. Iniciou-se no jazz no final da adolescência, quando começou a tocar com Carlos Martins e com o Moreiras Quartet, mas o percurso foi transversal na música portuguesa, tendo trabalhado com músicos do fado, do pop-rock ou do hip-hop.

Em setembro de 2012, meses depois da morte, a família fundou a Casa Bernardo Sassetti, com o objectivo de promover a obra do autor “enquanto compositor, enquanto músico e também na área da imagem, enquanto realizador, pintor e fotógrafo”. Em 2015, a associação Sons da Lusofonia criou o Prémio de Composição Bernardo Sassetti, atribuído anualmente, para incentivar a criação musical de jovens músicos na área do jazz e para homenagear o autor.

