Alunos das regiões afectadas pelo fogo vão fazer exames na 2.ª fase, que começa em Julho

Os alunos da região Centro que não fizeram provas nem exames nacionais devido aos incêndios vão poder realizá-los na 2.ª fase, que começa a 19 de Julho, sendo "equiparados a exames realizados na primeira fase, para todos os efeitos, incluindo o acesso ao ensino superior".

PUB

A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação, que remeteu às redacções uma comunicação do Júri Nacional de Exames (JNE).

A nota explica que os alunos afectados pelos incêndios da região Centro, que levaram à suspensão das actividades lectivas e ao adiamento de provas finais de ciclo e exames nacionais do secundário, vão agora poder realizá-los dentro do calendário de provas e exames da segunda fase, que decorre entre 19 e 24 de Julho.

PUB

"Os alunos destas comunidades educativas podem realizar, na 2.ª fase, os exames nacionais e provas finais em que se encontravam inscritos na 1.ª fase e que não tiveram oportunidade de realizar por motivo de suspensão das actividades lectivas nas suas escolas ou por não se encontrarem nas condições físicas e psíquicas adequadas, por terem vivenciado os acontecimentos. Nesta situação, os exames nacionais realizados na 2.ª fase são equiparados a exames realizados na 1.ª fase, para todos os efeitos, incluindo o acesso ao ensino superior", refere a nota do JNE.

O documento explica que estes alunos, caso tenham necessidade de recorrer a uma segunda fase de exames poderão realizar provas como segunda fase na época especial dos atletas, "cujo calendário será oportunamente divulgado".

O JNE admite também casos excepcionais. "Serão analisadas, caso a caso, mediante identificação e justificação pelas escolas, as situações de eventuais alunos que possam não ter condições para a realização das provas e exames por motivos relacionados com a ocorrência vivida nessa zona do país", lê-se na nota.

As actividades lectivas foram suspensas na sequência dos incêndios que afectaram a região centro do país e devem ser totalmente retomadas na segunda-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ME tem insistido que os alunos não serão prejudicados por esta interrupção no que diz respeito a provas e exames, agora reagendados.

A suspensão das actividades lectivas foi inicialmente anunciada para as localidades de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, tendo sido estendida às escolas da Sertã e de Pampilhosa da Serra em consequência da progressão do incêndio.

Dois grandes incêndios deflagraram no sábado na região Centro, provocando 64 mortos e mais de 200 feridos, tendo obrigado à mobilização de mais de dois milhares de operacionais.

PUB

PUB